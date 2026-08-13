В центре диспансеризации Рязани стала доступна бесплатная гастроскопия

В рязанском Центре диспансеризации стала доступна ФГДС (гастроскопия). Обследование проводят бесплатно по полису ОМС, сообщили в региональном минздраве. Гастроскопия позволяет в режиме реального времени осмотреть пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку. Во время процедуры врач также может взять образец ткани для гистологического исследования. Центр диспансеризации находится по адресу: Рязань, ул. Крупской, 26/1 (10-я больница).

В рязанском Центре диспансеризации стала доступна ФГДС (гастроскопия). Обследование проводят бесплатно по полису ОМС, сообщили в региональном минздраве.

Гастроскопия позволяет в режиме реального времени осмотреть пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку. Во время процедуры врач также может взять образец ткани для гистологического исследования.

С помощью ФГДС специалисты могут выявить воспалительные заболевания ЖКТ, эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки, а также доброкачественные и злокачественные новообразования.

В рамках диспансеризации исследование проводится на первом этапе гражданам с 45 лет — в качестве планового онкоскрининга органов ЖКТ. В других возрастах ФГДС на первом этапе диспансеризации не проводится, если для нее нет медицинских показаний.

Центр диспансеризации находится по адресу: Рязань, ул. Крупской, 26/1 (10-я больница).

Прием ведется с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 14:00. Предварительная запись не требуется.