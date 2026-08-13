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Стало известно, какие овощи сильнее всего подешевели в России в июле
Цены на плодоовощную продукцию в России в июле 2026 года снизились на 2,32%. Сильнее всего подешевели огурцы, следует из анализа ТАСС данных Росстата. На втором месте по снижению цен оказались помидоры — они подешевели на 14%. Лимоны стали дешевле на 11,1%, свежие грибы — на 1,6%, груши — на 1,4%.

Цены на плодоовощную продукцию в России в июле 2026 года снизились на 2,32%. Сильнее всего подешевели огурцы, следует из анализа ТАСС данных Росстата.

На втором месте по снижению цен оказались помидоры — они подешевели на 14%. Лимоны стали дешевле на 11,1%, свежие грибы — на 1,6%, груши — на 1,4%.

При этом некоторые продукты в июле, наоборот, заметно подорожали.

Сильнее всего выросли цены на апельсины — на 6,6%. Столовая свекла подорожала на 4,2%, сладкий перец — на 3,1%, яблоки — на 2,2%, морковь — на 1,7%.