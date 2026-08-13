Стали известны обстоятельства гибели ребенка на ж/д путях в Рязанской области

Трагедия произошла 12 августа на 202-м километре железнодорожной станции Михайлов в Рязанской области. Установлено, что пассажирский поезд сообщением Москва — Волгоград смертельно травмировал малолетнего. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. «Первичные проверочные мероприятия показали, что причиной травмирования стало нахождение ребенка вблизи железнодорожных путей в неположенном месте», — говорится в сообщении. Ранее в рязанском ЛО МВД России на транспорте РЗН.инфо сообщили о гибели ребенка. По словам очевидцев, ему было шесть лет.