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Стали известны обстоятельства гибели ребенка на ж/д путях в Рязанской области
Трагедия произошла 12 августа на 202-м километре железнодорожной станции Михайлов в Рязанской области. Установлено, что пассажирский поезд сообщением Москва — Волгоград смертельно травмировал малолетнего. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. «Первичные проверочные мероприятия показали, что причиной травмирования стало нахождение ребенка вблизи железнодорожных путей в неположенном месте», — говорится в сообщении. Ранее в рязанском ЛО МВД России на транспорте РЗН.инфо сообщили о гибели ребенка. По словам очевидцев, ему было шесть лет.

Стали известны обстоятельства гибели семилетнего ребенка на ж/д путях в Рязанской области. Их сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

Трагедия произошла 12 августа на 202-м километре железнодорожной станции Михайлов в Рязанской области.

Установлено, что пассажирский поезд сообщением Москва — Волгоград смертельно травмировал малолетнего. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

«Первичные проверочные мероприятия показали, что причиной травмирования стало нахождение ребенка вблизи железнодорожных путей в неположенном месте», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее в рязанском ЛО МВД России на транспорте РЗН.инфо сообщили о гибели ребенка.