Стали известны обстоятельства гибели ребенка на ж/д путях в Рязанской области

Стали известны обстоятельства гибели семилетнего ребенка на ж/д путях в Рязанской области. Их сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.
Трагедия произошла 12 августа на 202-м километре железнодорожной станции Михайлов в Рязанской области.
Установлено, что пассажирский поезд сообщением Москва — Волгоград смертельно травмировал малолетнего. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
«Первичные проверочные мероприятия показали, что причиной травмирования стало нахождение ребенка вблизи железнодорожных путей в неположенном месте», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Ранее в рязанском ЛО МВД России на транспорте РЗН.инфо сообщили о гибели ребенка.