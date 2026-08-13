С начала года 36 рязанцев заразились болезнью Лайма

Отмечается, что случаи клещевого боррелиоза в области регистрируются ежегодно. В 2026-м в регионе 36 человек заразились болезнью Лайма. Один из них — ребенок. Как объяснили в Роспотребнадзоре, заражение происходит при присасывании инфицированного клеща. Инкубационный период составляет от семи до 14 дней, но может достигать и трех месяцев.

С начала 2026 года 36 рязанцев заразились болезнью Лайма (клещевым боррелиозом). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что случаи клещевого боррелиоза в области регистрируются ежегодно. В 2026-м в регионе 36 человек заразились болезнью Лайма. Один из них — ребенок.

Как объяснили в Роспотребнадзоре, заражение происходит при присасывании инфицированного клеща. Инкубационный период составляет от семи до 14 дней, но может достигать и трех месяцев.

Наиболее распространенный симптом болезни — специфическая сыпь круглой или овальной формы, которая появляется вокруг укуса клеща примерно через 7-14 дней и постепенно угасает (мигрирующая эритема). У 20-45% больных заболевание протекает без кожных изменений.

Симптомы, похожие на грипп или ОРВИ, обычно появляются через несколько недель после укуса: высокая температура, озноб, головная боль, боль в мышцах и суставах, увеличение лимфатических узлов.