Рязанка фиктивно зарегистрировала в своей квартире девять иностранцев

53-летняя жительница Рязани фиктивно поставила на миграционный учет девять иностранцев. Об этом сообщили в региональном УМВД. По данным полиции, неработающая женщина зарегистрировала в принадлежащей ей квартире на улице Энгельса четырех мужчин и пять женщин в возрасте от 22 до 46 лет. Документы оформляли через МФЦ на улице Крупской и в селе Дядьково Рязанского округа. При этом фактически рязанка не собиралась предоставлять иностранцам жилье для проживания. За фиктивную регистрацию они платили женщине «абонентскую» плату.

53-летняя жительница Рязани фиктивно поставила на миграционный учет девять иностранцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По данным полиции, неработающая женщина зарегистрировала в принадлежащей ей квартире на улице Энгельса четырех мужчин и пять женщин в возрасте от 22 до 46 лет. Документы оформляли через МФЦ на улице Крупской и в селе Дядьково Рязанского округа.

При этом фактически рязанка не собиралась предоставлять иностранцам жилье для проживания. За фиктивную регистрацию они платили женщине «абонентскую» плату.

Полицейские осмотрели квартиру, опросили соседей и сотрудников управляющей организации, а также изъяли документы. Женщина признала свою вину.

В отношении рязанки возбудили уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ — за фиктивную постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания в России.

Иностранцев сняли с миграционного учета. Сейчас их также привлекают к административной ответственности.