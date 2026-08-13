Рязанцы заявили, что из-за невывоза мусора в домах появились крысы и тараканы

Речь идет о домах на улице Новопавловской. По словам жителей, мусор с контейнерной площадки не вывозят якобы с зимы. «Просим обратить внимание. На звонки никто не отвечает… Полная антисанитария, примите меры», — указали в посте. Рязанцы добавили, что у многих жителей есть дети, они боятся выйти на улицу и встретить «разную живность».

Рязанцы заявили, что из-за невывоза мусора в домах появились крысы и тараканы. Пост об этом 13 августа опубликован в соцсетях.

Речь идет о домах на улице Новопавловской. По словам жителей, мусор с контейнерной площадки не вывозят якобы с зимы.

«Просим обратить внимание. На звонки никто не отвечает… Полная антисанитария, примите меры», — указали в посте.

Рязанцы добавили, что у многих жителей есть дети, они боятся выйти на улицу и встретить «разную живность».