Рязанцев пригласили на пленэр
Начало пленэра — в 11:00 15 августа. Место действия — театральный сад и амфитеатр Рязанского театра кукол. Проводит мероприятие Софья Романова — художник-акварелист, член Союза художников России, член Творческого союза художников России, член ассоциации «Акварелисты Сибири». С ее работами можно ознакомиться в фойе Рязанского театра кукол. Вход — свободный. Возрастное ограничение — 0+.
Рязанский театр кукол открывает сезон — жителей пригласили на семейные спектакли и пленэр. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
Начало пленэра — в 11:00 15 августа. Место действия — театральный сад и амфитеатр Рязанского театра кукол.
Проводит мероприятие Софья Романова — художник-акварелист, член Союза художников России, член Творческого союза художников России, член ассоциации «Акварелисты Сибири». С ее работами можно ознакомиться в фойе Рязанского театра кукол.
Вход — свободный.
Возрастное ограничение — 0+.
Фото предоставили в пресс-службе Рязанского театра кукол.