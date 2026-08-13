Рязанцев пригласили на пленэр

Начало пленэра — в 11:00 15 августа. Место действия — театральный сад и амфитеатр Рязанского театра кукол. Проводит мероприятие Софья Романова — художник-акварелист, член Союза художников России, член Творческого союза художников России, член ассоциации «Акварелисты Сибири». С ее работами можно ознакомиться в фойе Рязанского театра кукол. Вход — свободный. Возрастное ограничение — 0+.