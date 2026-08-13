Рязанцам рассказали, как не переплачивать при сборах ребенка в школу
Родители в августе часто испытывают стресс при подготовке ребенка к школе, чем пользуются маркетологи, предлагая различные «выгодные» наборы и скидки. О том, как не переплачивать за школьные товары, рассказал доцент, кандидат экономических наук, директор департамента образования «Умношколы» Александр Соломатин «Газете.Ru».
Родители в августе часто испытывают стресс при подготовке ребенка к школе, чем пользуются маркетологи, предлагая различные «выгодные» наборы и скидки. О том, как не переплачивать за школьные товары, рассказал доцент, кандидат экономических наук, директор департамента образования «Умношколы» Александр Соломатин «Газете.Ru».
Чтобы не потратить лишнего, эксперт рекомендует:
- Составить список заранее. В магазин лучше приходить с готовым перечнем необходимых вещей — это поможет избежать импульсивных покупок.
- Не покупать готовые наборы. В комплекты «для отличников» могут входить товары, которые ребенку не нужны. В итоге заявленная экономия оказывается сомнительной.
- Не гнаться за скидками. Сниженная цена не всегда означает выгодную покупку: акция может распространяться на ненужный товар.
- Не выбирать самое дорогое. Высокая цена не гарантирует, что вещь окажется качественнее или удобнее.
- Учитывать удобство. Например, рюкзак должен быть удобным, ручка — подходить ребенку по размеру, а пенал не должен отвлекать от занятий.
- Сравнивать товары. Перед покупкой стоит посмотреть отзывы, изучить характеристики и обсудить с ребенком, за что именно имеет смысл платить.