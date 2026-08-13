Рязанцам рассказали, как не переплачивать при сборах ребенка в школу

Родители в августе часто испытывают стресс при подготовке ребенка к школе, чем пользуются маркетологи, предлагая различные «выгодные» наборы и скидки. О том, как не переплачивать за школьные товары, рассказал доцент, кандидат экономических наук, директор департамента образования «Умношколы» Александр Соломатин «Газете.Ru».