Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
16°
Птн, 14
18°
Сбт, 15
19°
ЦБ USD 83.81 0.81 14/08
ЦБ EUR 96.75 0.97 14/08
Нал. USD 84.46 / 85.15 13/08 18:15
Нал. EUR 97.81 / 97.90 13/08 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
994
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
1 648
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 225
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 096
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали, как не переплачивать при сборах ребенка в школу
Родители в августе часто испытывают стресс при подготовке ребенка к школе, чем пользуются маркетологи, предлагая различные «выгодные» наборы и скидки. О том, как не переплачивать за школьные товары, рассказал доцент, кандидат экономических наук, директор департамента образования «Умношколы» Александр Соломатин «Газете.Ru».

Родители в августе часто испытывают стресс при подготовке ребенка к школе, чем пользуются маркетологи, предлагая различные «выгодные» наборы и скидки. О том, как не переплачивать за школьные товары, рассказал доцент, кандидат экономических наук, директор департамента образования «Умношколы» Александр Соломатин «Газете.Ru».

Чтобы не потратить лишнего, эксперт рекомендует:

  • Составить список заранее. В магазин лучше приходить с готовым перечнем необходимых вещей — это поможет избежать импульсивных покупок.
  • Не покупать готовые наборы. В комплекты «для отличников» могут входить товары, которые ребенку не нужны. В итоге заявленная экономия оказывается сомнительной.
  • Не гнаться за скидками. Сниженная цена не всегда означает выгодную покупку: акция может распространяться на ненужный товар.
  • Не выбирать самое дорогое. Высокая цена не гарантирует, что вещь окажется качественнее или удобнее.
  • Учитывать удобство. Например, рюкзак должен быть удобным, ручка — подходить ребенку по размеру, а пенал не должен отвлекать от занятий.
  • Сравнивать товары. Перед покупкой стоит посмотреть отзывы, изучить характеристики и обсудить с ребенком, за что именно имеет смысл платить.