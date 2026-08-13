Рязанца осудили за кражу одежды на сумму более 170 тысяч рублей

Железнодорожный райсуд Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении пяти эпизодах кражи и покушении на кражу. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры. Установлено, что в августе 2025 года мужчина похитил из магазина одежду на сумму более 170 тысяч рублей, а также попытался украсть мужскую куртку стоимостью 11 тысяч рублей, но был задержан сотрудниками полиции. С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Железнодорожный райсуд Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении пяти эпизодах кражи и покушении на кражу. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2025 года мужчина похитил из магазина одежду на сумму более 170 тысяч рублей, а также попытался украсть мужскую куртку стоимостью 11 тысяч рублей, но был задержан сотрудниками полиции.

С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.