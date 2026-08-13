Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
16°
Птн, 14
18°
Сбт, 15
19°
ЦБ USD 83 0.63 13/08
ЦБ EUR 95.78 0.6 13/08
Нал. USD 84.26 / 84.65 13/08 14:49
Нал. EUR 97.75 / 97.90 13/08 14:49
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
978
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
1 579
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 202
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 088
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о новых схемах обмана перед 1 сентября
Они рассылают сообщения от имени школ и родительских комитетов с просьбами срочно оплатить что-то или подтвердить информацию. Мошенники могут предложить «собрать на подарок», «оплатить питание» или «подтвердить льготу». Часто они перенаправляют людей на поддельные страницы для оплаты или пытаются выманить данные банковских карт. Депутат подчеркнул, что такие схемы маскируются под привычные школьные процессы, и родителям стоит быть внимательными. Также он предупредил о фальшивых магазинах с подозрительно низкими ценами на школьную форму и учебники. Кроме того, мошенники могут пытаться обмануть не только родителей, но и детей, создавая поддельные школьные чаты и конкурсы.

Перед 1 сентября мошенники активизировались, используя тревожность родителей и нехватку времени. Они рассылают сообщения от имени школ и родительских комитетов с просьбами срочно оплатить что-то или подтвердить информацию. Об этом сообщил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, передает РИА Новости.

Мошенники могут предложить «собрать на подарок», «оплатить питание» или «подтвердить льготу». Часто они перенаправляют людей на поддельные страницы для оплаты или пытаются выманить данные банковских карт. Немкин отметил, что мошенникам не всегда нужны деньги сразу — достаточно получить доступ к банковскому аккаунту.

Депутат подчеркнул, что такие схемы маскируются под привычные школьные процессы, и родителям стоит быть внимательными. Также он предупредил о фальшивых магазинах с подозрительно низкими ценами на школьную форму и учебники.

Кроме того, мошенники могут пытаться обмануть не только родителей, но и детей, создавая поддельные школьные чаты и конкурсы. Немкин посоветовал проводить разговоры о цифровой безопасности с детьми и напомнил, что любые неожиданные сообщения о деньгах нужно перепроверять через официальные каналы.