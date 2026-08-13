Россиян предупредили о новых схемах обмана перед 1 сентября

Они рассылают сообщения от имени школ и родительских комитетов с просьбами срочно оплатить что-то или подтвердить информацию. Мошенники могут предложить «собрать на подарок», «оплатить питание» или «подтвердить льготу». Часто они перенаправляют людей на поддельные страницы для оплаты или пытаются выманить данные банковских карт. Депутат подчеркнул, что такие схемы маскируются под привычные школьные процессы, и родителям стоит быть внимательными. Также он предупредил о фальшивых магазинах с подозрительно низкими ценами на школьную форму и учебники. Кроме того, мошенники могут пытаться обмануть не только родителей, но и детей, создавая поддельные школьные чаты и конкурсы.

Перед 1 сентября мошенники активизировались, используя тревожность родителей и нехватку времени. Они рассылают сообщения от имени школ и родительских комитетов с просьбами срочно оплатить что-то или подтвердить информацию. Об этом сообщил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, передает РИА Новости.

Мошенники могут предложить «собрать на подарок», «оплатить питание» или «подтвердить льготу». Часто они перенаправляют людей на поддельные страницы для оплаты или пытаются выманить данные банковских карт. Немкин отметил, что мошенникам не всегда нужны деньги сразу — достаточно получить доступ к банковскому аккаунту.

Депутат подчеркнул, что такие схемы маскируются под привычные школьные процессы, и родителям стоит быть внимательными. Также он предупредил о фальшивых магазинах с подозрительно низкими ценами на школьную форму и учебники.

Кроме того, мошенники могут пытаться обмануть не только родителей, но и детей, создавая поддельные школьные чаты и конкурсы. Немкин посоветовал проводить разговоры о цифровой безопасности с детьми и напомнил, что любые неожиданные сообщения о деньгах нужно перепроверять через официальные каналы.