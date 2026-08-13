Павел Малков: Рязань — финалист Всероссийского конкурса «Семейная столица России»

Губернатор Павел Малков сообщил о высокой оценке областного центра на Всероссийском конкурсе «Семейная столица России», который проходит по поручению президента РФ в рамках национального проекта «Семья» при поддержке Минтруда России, Госсовета и Президентского фонда культурных инициатив, говорится на сайте облправительства.

Губернатор Павел Малков сообщил о высокой оценке областного центра на Всероссийском конкурсе «Семейная столица России», который проходит по поручению президента РФ в рамках национального проекта «Семья» при поддержке Минтруда России, Госсовета и Президентского фонда культурных инициатив, говорится на сайте облправительства.

Павел Малков отметил: «Рязань — финалист Всероссийского конкурса „Семейная столица России“. Из 60 участников в финал вышли десять городов. При отборе учитывали демографическую ситуацию, число многодетных семей, развитие инфраструктуры для семей с детьми и другие показатели. На следующем этапе конкурса эксперты приедут в город, чтобы своими глазами увидеть, насколько комфортно в нем семьям, и познакомиться с нашими проектами и практиками».

Губернатор сообщил, что итоги конкурса подведут 13 октября. Победитель получит звание «Семейная столица России — 2027». В течение года в городе будут проходить фестивали и форумы, где регионы смогут делиться опытом и лучшими семейными практиками.