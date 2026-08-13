На Украине заочно предъявили обвинение Павлу Малкову

Ивано-Франковская областная прокуратура Украины заочно предъявила обвинение губернатору Рязанской области Павлу Малкову. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале. По версии украинского следствия, Малков якобы «финансировал действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, с целью изменения границ Украины». В офисе генпрокурора Украины также напомнили, что с 2023 года Малков находится под санкциями Украины, а с 2024 года — в санкционном списке Евросоюза.