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На «Школу эмпатии» в Рязанской области потратят два миллиона рублей
В Рязанской области объявлен тендер на организацию комплекса просветительских мероприятий «Школа эмпатии». На адаптацию воспитанников интернатов и обучение специалистов работе с людьми с инвалидностью из регионального бюджета выделили два миллиона рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок. Согласно документам, проект состоит из двух больших блоков. Первым этапом станет трехдневный адаптационный лагерь-семинар «Шаг в будущее» для не менее чем 100 подростков в возрасте от 14 до 18 лет — воспитанников соцучреждений Рязанской области.

В Рязанской области объявлен тендер на организацию комплекса просветительских мероприятий «Школа эмпатии». На адаптацию воспитанников интернатов и обучение специалистов работе с людьми с инвалидностью из регионального бюджета выделили два миллиона рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Согласно документам, проект состоит из двух больших блоков. Первым этапом станет трехдневный адаптационный лагерь-семинар «Шаг в будущее» для не менее чем 100 подростков в возрасте от 14 до 18 лет — воспитанников соцучреждений Рязанской области.

Для его проведения подрядчик должен арендовать благоустроенный загородный комплекс не далее 50 километров от черты Рязани с круглосуточной охраной и пропускным режимом. Образовательная программа, рассчитанная минимум на 16 часов, будет направлена на социализацию, профориентацию и подготовку к самостоятельной жизни, а досуговый блок включит командную работу, спорт и просмотры кино.

Исполнитель берет на себя полное обеспечение трансфера, питания по нормам СанПиН, проживание и работу профильных спикеров. Каждому подростку подарят джинсовую рубашку с символикой, блокнот и персонализированный бейдж, а организаторам закупят утепленные жилеты.

Второй блок проекта включает две просветительские программы-семинара продолжительностью по семь академических часов, которые пройдут в двух муниципальных образованиях области. Их посетят 200 человек: молодежь и специалисты по работе с детьми из 26 районов региона.

Главной целью обучения станет инклюзивное волонтерство и правила общения с людьми с различными заболеваниями. Итогом семинаров станет создание двух официальных методических чек-листов по интеграции людей с ОВЗ и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в региональные молодежные мероприятия. Помимо лекций и кофе-брейков, участникам также вручат джинсовые рубашки, ежедневники из искусственной кожи, тканевые брелоки и ручки с логотипом.

Подрядчик обязан предоставить команду не менее чем из 20 человек с опытом проведения областных мероприятий, обеспечить площадки профессиональным звуком, видеотехникой, радиосвязью и собственной охраной аппаратуры. В стоимость контракта также включена работа профессиональных фотографа и видеографа, которые должны смонтировать проморолики и снять серию VK-клипов для популяризации проекта. Все медиа- и методические материалы должны быть переданы заказчику через облачные хранилища не позднее трех дней после завершения программ, а итоговый отчет с ведомостями выданного мерча предоставлен в течение трех рабочих дней.

Заказчик — ГБУ РО «Молодежный центр „Центр патриотического воспитания и развития добровольчества“». Согласно документации, все мероприятия должны быть проведены на территории региона до 30 ноября 2026 года.