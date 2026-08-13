На пяти улицах Рязани отключился свет
Об этом сообщили в РГРЭС. Известно, что в 11:25 электроэнергию отключили по адресам: Братиславская, Гоголя, Полетаева, Чернышевского, Островского. В данный момент бригада занимается восстановлением электроснабжения потребителей.
В Рязани пропал свет на пяти улицах. Об этом сообщили в РГРЭС.
Известно, что в 11:25 электроэнергию отключили по адресам:
- Братиславская,
- Гоголя,
- Полетаева,
- Чернышевского,
- Островского.
В данный момент бригада занимается восстановлением электроснабжения потребителей.
UPD: свет восстановили в 11:55.