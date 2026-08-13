На «Госуслугах» появится сервис поиска мест на кладбищах

На портале «Госуслуги» к 1 декабря 2026 года планируют запустить сервисы по поиску и покупке мест для захоронений. Они будут доступны жителям 21 региона России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт ведомственной программы цифровой трансформации Минцифры. Для проекта в Национальную систему пространственных данных (НСПД) загрузят сведения примерно о 14 тыс. кладбищ. На их основе россияне смогут получать 15 государственных услуг в электронном формате.

На портале «Госуслуги» к 1 декабря 2026 года планируют запустить сервисы по поиску и покупке мест для захоронений. Они будут доступны жителям 21 региона России. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на паспорт ведомственной программы цифровой трансформации Минцифры.

Для проекта в Национальную систему пространственных данных (НСПД) загрузят сведения примерно о 14 тыс. кладбищ. На их основе россияне смогут получать 15 государственных услуг в электронном формате.

На реализацию проекта планируют направить 295,5 млн рублей. В Минцифры сообщили, что в 2026 году решение «Управление захоронениями» уже реализовали в шести регионах, еще в 15 субъектах ведется работа по его внедрению.

В ведомстве считают, что сервис позволит упростить получение услуг, снизить административную нагрузку на органы власти и сделать учет мест захоронений более прозрачным.

Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев отметил, что многие процедуры, связанные с захоронениями, сейчас требуют личного обращения и оформления документов на бумаге. По его словам, цифровой сервис может сократить количество визитов в учреждения и сделать порядок действий для родственников более понятным.

«Единые реестры кладбищ, мест захоронений, разрешений и поставщиков услуг создают прослеживаемость решений. Когда видно, кто, на каком основании и когда выделил участок или выдал разрешение, становится меньше пространства для неофициальной продажи мест, навязывания посредников и утечки информации о смерти к так называемым черным агентам. Это снижает коррупционные риски при выделении мест и выдаче разрешений», — отметил Сулоев.