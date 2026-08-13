Мошенники начали обманывать россиян с помощью оставленных в банкоматах карт

Злоумышленники используют новый способ мошенничества, оставляя карты в банкоматах, чтобы обвинить случайных людей в краже. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, как только кто-то подбирает оставленную карту, рядом появляется «владелец» с подставными свидетелями и начинает психологический прессинг, обвиняя жертву в краже. «На карте была крупная сумма. Теперь ее нет! А на пластике остались твои отпечатки пальцев. Идем в полицию разбираться?» — угрожают мошенники. Щербаченко отметил, что у банкоматов есть функция автоматического возвращения карты, если она не была забрана в течение 15-40 секунд. Эксперт рекомендовал не трогать чужие карты и сразу вызывать персонал или охрану.

Злоумышленники используют новый способ мошенничества, оставляя карты в банкоматах, чтобы обвинить случайных людей в краже. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, как только кто-то подбирает оставленную карту, рядом появляется «владелец» с подставными свидетелями и начинает психологический прессинг, обвиняя жертву в краже. «На карте была крупная сумма. Теперь ее нет! А на пластике остались твои отпечатки пальцев. Идем в полицию разбираться?» — угрожают мошенники.

Щербаченко отметил, что у банкоматов есть функция автоматического возвращения карты, если она не была забрана в течение 15-40 секунд. Эксперт рекомендовал не трогать чужие карты и сразу вызывать персонал или охрану.