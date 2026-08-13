Минобороны сообщили о взятии под контроль Петровки в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, потери ВСУ на этом направлении составили свыше 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.