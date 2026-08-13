Минобороны сообщили о взятии под контроль Петровки в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, потери ВСУ на этом направлении составили свыше 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, потери ВСУ на этом направлении составили свыше 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
В Минобороны также заявили о поражении украинских подразделений в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли до 1485 военнослужащих. Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и 1150 беспилотников самолетного типа.