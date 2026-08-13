Минобороны России сообщило об ударах по портовой инфраструктуре Одессы и Очакова

Российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками поражен украинский патрульный катер в порту Очаков Николаевской области. Кроме того, в порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения.

Российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками поражен украинский патрульный катер в порту Очаков Николаевской области.

Кроме того, в порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения.