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Гостиная во дворе: как в ЖК «Роща» проектируют пространство для жизни
Пересадили хосту поближе к туе? Похоже, у вас задатки ландшафтного дизайнера. Знаете, что такое покет-парк и вместо «клумба» говорите «миксбордер»? Возможно, вы — Мария Сталь, ландшафтный архитектор и дизайнер среды Капитала. Мария рассказала, как она с командой превращает стандартный двор в гостиную под открытым небом.

Пересадили хосту поближе к туе? Похоже, у вас задатки ландшафтного дизайнера. Знаете, что такое покет-парк и вместо «клумба» говорите «миксбордер»? Возможно, вы — Мария Сталь, ландшафтный архитектор и дизайнер среды Капитала. Мария рассказала, как она с командой превращает стандартный двор в гостиную под открытым небом.

«Двор в ЖК „Роща“ в Рязани расположен между двумя корпусами дома. Мы решили сделать его по принципу покет-парка (от англ. pocket — карманный). Это уютное, насыщенное пространство, оазис для жителей.

Двор разноуровневый — это главная фишка. Приподнятые модули клумб зонируют территорию. Как и в настоящих карманных парках мира, каждый квадратный метр работает на пользу: здесь дети играют, тут родители прогуливаются, а в укромном уголке кто-то читает. Живые изгороди и перголы поддерживают уют.

Для детей разные сценарии: песочница с навесом и встроенным ящиком для уличных игрушек, канатный комплекс, скалодром, батут и другие „развивашки“. Для взрослых и подростков — воркаут, столы для пинг-понга и шахмат.

Во дворе нам удалось сохранить шестиметровую ель. Между собой мы называем её „рождественской“ — представьте, как будет классно нарядить её зимой.

Двор замостим клинкерной плиткой из глины: она „живая“, не скользит и не выцветает. Вдоль границы с дорогой высадим стену из взрослых сосен, отсекая шум и пыль. А для террас на 1-м этаже создадим ширмы из можжевельника для приватности. Будет ландшафтная подсветка и капельный полив. Сейчас придумываем, как интересно обыграть вход, и разрабатываем необычные арт-объекты — стилизованные ажурные ели из кортеновской стали».

Во дворе уже монтируют модули, а скоро Мария приедет с авторским надзором. Важно всё — и как качели поставить, и чтобы какой-нибудь вейник остроцветковый случайно не перепутали с луговиком дернистым. Ждём, когда «пространство заиграет», что в переводе с ландшафтно-архитектурного значит «вау»!