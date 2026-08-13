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Госдума предложила указывать минимальную скорость доступа к интернету
Депутаты Госдумы предложили ввести в договорах на интернет указание минимальной гарантированной скорости. Они направили обращение к главе Минцифры Максюту Шадаеву с этой инициативой, передает РИА Новости. В документе говорится, что важно указывать не только максимальную скорость, но и минимальную, чтобы граждане знали, что они могут ожидать от услуги. Минимальная скорость будет определяться операторами в зависимости от тарифов и технологий подключения. Отмечается, что это поможет лучше оценить качество интернета. Депутаты также подчеркнул, что необходимо установить общие правила для измерения скорости, чтобы избежать влияния внешних факторов, таких как Wi-Fi-соединение или неисправности оборудования пользователей.

Депутаты Госдумы предложили ввести в договорах на интернет указание минимальной гарантированной скорости. Они направили обращение к главе Минцифры Максюту Шадаеву с этой инициативой, передает РИА Новости.

В документе говорится, что важно указывать не только максимальную скорость, но и минимальную, чтобы граждане знали, что они могут ожидать от услуги. Минимальная скорость будет определяться операторами в зависимости от тарифов и технологий подключения. Отмечается, что это поможет лучше оценить качество интернета.

Депутаты также подчеркнул, что необходимо установить общие правила для измерения скорости, чтобы избежать влияния внешних факторов, таких как Wi-Fi-соединение или неисправности оборудования пользователей.