Голикова назвала демографическую ситуацию в России непростой

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала демографическую ситуацию в стране непростой, но подконтрольной. По словам Голиковой, увеличение численности населения является одной из главных национальных целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. При этом, по словам вице-премьера, развитие социальной инфраструктуры должно способствовать дальнейшему росту рождаемости и увеличению числа многодетных семей в регионе.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала демографическую ситуацию в стране непростой, но подконтрольной. Об этом она заявила ТАСС во время рабочей поездки в Свердловскую область.

По словам Голиковой, увеличение численности населения является одной из главных национальных целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

При этом, по словам вице-премьера, развитие социальной инфраструктуры должно способствовать дальнейшему росту рождаемости и увеличению числа многодетных семей в регионе.