Две машины столкнулись в Рязанской области, есть пострадавшие

Авария случилась 12 августа в 5:00 в Рыбновском районе на 174-ом километре автодороги М-5 «Урал». Известно, что 36-летний житель Республики Мордовия за рулем «Форд Мондео» столкнулся с автомобилем «Мицубиси Аутлендер», управляемого 51-летним жителем Московской области. В результате ДТП водитель «Форда» и 35-летняя пассажирка «Мицубиси» получили травмы, их доставили в медучреждение. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Две машины столкнулись в Рязанской области, есть пострадавшие. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Авария случилась 12 августа в 5:00 в Рыбновском районе на 174-ом километре автодороги М-5 «Урал». Известно, что 36-летний житель Республики Мордовия за рулем «Форд Мондео» столкнулся с автомобилем «Мицубиси Аутлендер», управляемого 51-летним жителем Московской области.

В результате ДТП водитель «Форда» и 35-летняя пассажирка «Мицубиси» получили травмы, их доставили в медучреждение.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, обстоятельства происшествия устанавливаются.