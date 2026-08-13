ЦБ повысил курсы доллара и евро на 14 августа

Банк России установил официальные курсы валют на 14 августа. Доллар подорожал на 80,81 копейки, до 83,8058 рубля. Курс евро вырос на 97,45 копейки и составил 96,7538 рубля. Юань также подорожал — на 13,95 копейки, до 12,4175 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на 14 августа.

Доллар подорожал на 80,81 копейки, до 83,8058 рубля. Курс евро вырос на 97,45 копейки и составил 96,7538 рубля. Юань также подорожал — на 13,95 копейки, до 12,4175 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.