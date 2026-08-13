Быстрее рынка: как Сбер помогает бизнесу Рязанской области расти

Сегодня со Сбером в Рязанской области работает масштабное сообщество корпоративных клиентов — от индивидуальных предпринимателей до системообразующих производств. Кредитный портфель бизнеса региона к 1 июля 2026 года достиг 85,3 млрд рублей: основная часть приходится на крупные компании, прежде всего агропромышленные и производственные, в том числе 7,9 млрд — на малый и средний бизнес. За первое полугодие банк выдал рязанским предприятиям 8,7 млрд рублей, из них существенная доля — по льготным государственным программам. За каждой из этих цифр стоят конкретные проекты развития.

Роль банка в региональной экономике сегодня не сводится к выдаче кредитов. Бизнес ждет от финансового партнера технологий, доступа к государственным программам поддержки и сопровождения внешней торговли. Как это выглядит на практике, показывает опыт компаний Рязанской области, с которыми работает Сбер, — от малых производственных предприятий до крупнейших агрохолдингов.

Сегодня со Сбером в Рязанской области работает масштабное сообщество корпоративных клиентов — от индивидуальных предпринимателей до системообразующих производств. Кредитный портфель бизнеса региона к 1 июля 2026 года достиг 85,3 млрд рублей: основная часть приходится на крупные компании, прежде всего агропромышленные и производственные, в том числе 7,9 млрд — на малый и средний бизнес. За первое полугодие банк выдал рязанским предприятиям 8,7 млрд рублей, из них существенная доля — по льготным государственным программам. За каждой из этих цифр стоят конкретные проекты развития.

«Мы уходим от роли просто кредитора: наша ставка — технологическое партнерство, — рассказывает управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка Ирина Амирова. — Компаниям сегодня не хватает скорости решений, экспертизы и инструментов, которые снимают барьеры роста, — и именно это мы выстраиваем вокруг клиента: проектное и инвестиционное финансирование, доступ к государственным программам поддержки, цифровые сервисы, сопровождение внешнеэкономической деятельности. Крупному бизнесу такая модель позволяет запускать масштабные инвестиционные проекты, малому — модернизироваться на доступных условиях. Мы видим свою задачу в том, чтобы рязанские компании росли быстрее рынка и уверенно конкурировали за пределами региона».

Агропромышленный комплекс остается одним из главных драйверов рязанской экономики, а вложения в производство продовольствия — в числе самых масштабных инвестиционных проектов региона: спрос со стороны торговых сетей растет, и производители расширяют мощности. Крупнейший пример такого роста — птицефабрика «Окское», входящая в топ-5 производителей яйца в России. При финансировании Сбера в объеме 5 млрд рублей компания строит в Александро-Невском районе 12 новых птичников, комбикормовый завод и элеватор. Планируется, что после запуска мощностей производство вырастет с 1,34 до 2,14 млрд яиц в год.

«Новые мощности — это ответ на растущий спрос сетевых ритейлеров, которые ждут наше яйцо на полках, — говорит генеральный директор АО «Окское» Георгий Лякин. Строительство, по его словам, идет с опережением графика, и это стало возможным благодаря надежной финансовой опоре со стороны банка. В компании рассчитывают увеличить годовой оборот минимум в 1,5 раза, но главным результатом называют укрепление продовольственной независимости региона и страны.

Для малого и среднего бизнеса ключевым инструментом развития остаются льготные государственные программы — именно они делают инвестиции в модернизацию доступными, и банк помогает клиентам комбинировать разные механизмы поддержки. Так, рязанский производитель упаковки «ПК ПЭТ-СТАНДАРТ» получил кредит в рамках комбинированной программы Минэкономразвития и программы стимулирования кредитования. Средства направлены на покупку высокотехнологичного оборудования: предприятие сократило производственный цикл и нарастило выпуск продукции, а регион получил новые рабочие места и более сильные позиции локального производителя в промышленных кластерах.

Отдельное направление — сопровождение внешнеэкономической деятельности. Экспортеры переориентируются на рынки Азии, и вместе с географией меняются требования к расчетам: бизнесу нужны быстрые и безопасные инструменты для работы с новыми юрисдикциями. Для рязанского холдинга «Рельеф-центр» банк организовал пилотные расчеты с азиатскими контрагентами с использованием цифровых валют — это ускорило транзакции и расширило экспортные возможности компании.

«Пилотный проект с расчетами в цифровых валютах стал для нас серьезным конкурентным преимуществом на международной арене», — подчеркивает директор по трансформации и финансам холдинга «Рельеф-центр» Сергей Воробьев. Многолетнее сотрудничество со Сбером в компании называют не просто расчетно-кассовым обслуживанием, а доступом к передовым технологическим решениям: новый инструмент позволяет минимизировать риски и ускорять расчеты с партнерами из стран Азии, и этот опыт холдинг планирует масштабировать на все свои экспортные контракты.

Новые птичники в Александро-Невском районе, модернизированные линии на упаковочном производстве, расчеты с азиатскими партнерами — все это уже сегодняшняя реальность рязанского бизнеса. Задача на завтра у банка и его клиентов общая — чтобы расти быстрее рынка научилась вся экономика региона.