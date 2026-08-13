Более 220 человек вошли в состав мобильных огневых групп «БАРС-Рязань»

Более 220 человек вошли в состав мобильных огневых групп «БАРС-Рязань» для защиты региона от БПЛА. Об этом 13 августа сообщил губернатор Павел Малков. По словам главы региона, в составе мобильных огневых групп «БАРС-Рязань» бойцы помогают защищать важные объекты и жителей. Малков сообщил, что запущен сайт барс-рязань.рф, где собрана вся необходимая информация: кто может вступить в мобильные огневые группы; как проходит служба: какие предусмотрены выплаты, льготы и другие меры поддержки. Указано, что служба проходит только на территории Рязанской области.

Более 220 человек вошли в состав мобильных огневых групп «БАРС-Рязань» для защиты региона от БПЛА. Об этом 13 августа сообщил губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, в составе мобильных огневых групп «БАРС-Рязань» бойцы помогают защищать важные объекты и жителей.

Малков сообщил, что запущен сайт барс-рязань.рф, где собрана вся необходимая информация:

кто может вступить в мобильные огневые группы;

как проходит служба:

какие предусмотрены выплаты, льготы и другие меры поддержки.

Указано, что служба проходит только на территории Рязанской области.

Для тех, кто хочет присоединиться, работает пункт отбора: Рязань, ул. Ленина, 35, 3 этаж, кабинет 302.