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А что в кино? «Последний рубеж», «40 свиданий, 40 ночей» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Военно-исторический боевик «Последний рубеж» (США). Раненый американский офицер Джон Касл оказывается в тылу врага во время Арденнской операции и остаётся единственным выжившим в своём отряде. Имея при себе лишь военный радиопередатчик, он пытается пробиться к своим, но выжить в этой смертельной схватке будет крайне непросто.

Фантастический боевик «Капкан времени» (США). В недалёком будущем, после Третьей мировой войны, компания учёного Айона Прескотта создаёт смертоносный нановирус, который распространяется через часы и заставляет носителя устранять цель в обмен на противоядие. Теперь герою предстоит бороться за свою жизнь в мире, разделённом на враждующие квадранты.

Комедийная мелодрама «40 свиданий, 40 ночей» (США). У Леа всё под контролем, кроме личной жизни и арендной платы за квартиру, поэтому бабушка предлагает ей сделку: найти достойного парня за 40 свиданий в обмен на оплату жилья на целый год. Теперь девушке предстоит отправиться в череду романтических приключений, чтобы выиграть этот спор.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».