14 августа в Рязанской области ожидается до +18°С
Температура воздуха в четверг ночью +5…+10°С, днем +13…+18°С. Ожидается переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Рязанцам рассказали, какая погода ожидается в регионе 14 августа. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Температура воздуха в четверг ночью +5…+10°С, днем +13…+18°С.
Ожидается переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.