Врачи ОКБ удалили рязанке 12-сантиметровую миому матки

В ОКБ провели операцию 30-летней пациентке с гигантской миомой матки и тяжелой анемией. Врачи удалили новообразование размером более 12 см, сохранив репродуктивную функцию женщины. Пациентка поступила в приемное отделение в состоянии, требующем экстренной госпитализации. У нее был критически низкий уровень гемоглобина. Девушка долгое время жаловалась на головокружения, слабость и быструю утомляемость. Причиной оказались обильные кровопотери во время менструаций.

В ОКБ провели операцию 30-летней пациентке с гигантской миомой матки и тяжелой анемией. Врачи удалили новообразование размером более 12 см, сохранив репродуктивную функцию женщины, сообщили в региональном минздраве.

Пациентка поступила в приемное отделение в состоянии, требующем экстренной госпитализации. У нее был критически низкий уровень гемоглобина. Девушка долгое время жаловалась на головокружения, слабость и быструю утомляемость. Причиной оказались обильные кровопотери во время менструаций.

При обследовании врачи обнаружили миому, которая росла в полость матки. Размер новообразования превышал 12 см. При такой локализации и размерах обычно может потребоваться радикальная операция.

«Миома — самая частая доброкачественная опухоль в гинекологии. Она встречается у каждой пятой женщины после 30 лет и почти у каждой второй — после 40», — рассказала заведующая гинекологическим отделением, врач-гинеколог Алла Князева.

Врачам удалось извлечь новообразование с минимальной кровопотерей. Уже в день операции пациентка встала с постели.

После 14 дней наблюдения и восстановления женщину выписали в удовлетворительном состоянии.