В Старожиловском округе отремонтируют 8 км дороги

В Старожиловском округе начался ремонт дороги протяженностью 8 км, которая связывает села Большие Поляны, Хрущево и Соболево. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Дорога также обеспечивает доступ жителей к фельдшерско-акушерскому пункту, школе и храму. На участке обновят дорожное покрытие, установят необходимые знаки и нанесут разметку. Сейчас специалисты фрезеруют старое покрытие. После этого они устроят новое основание и уложат асфальт.

В Старожиловском округе начался ремонт дороги протяженностью 8 км, которая связывает села Большие Поляны, Хрущево и Соболево. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Дорога также обеспечивает доступ жителей к фельдшерско-акушерскому пункту, школе и храму.

На участке обновят дорожное покрытие, установят необходимые знаки и нанесут разметку. Сейчас специалисты фрезеруют старое покрытие. После этого они устроят новое основание и уложат асфальт.

Завершить все работы планируют до декабря 2026 года.