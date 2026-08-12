В Рязанском районе владельца земли оштрафовали за невыполнение предписания

Собственник сельхозучастка в Рязанском районе не устранил нарушения земельного законодательства в установленный срок. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. Нарушения на участке выявили еще в октябре 2025 года. В отношении собственника возбудили административное дело по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы направили мировому судье судебного участка № 9 Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Собственник сельхозучастка в Рязанском районе не устранил нарушения земельного законодательства в установленный срок. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Нарушения на участке выявили еще в октябре 2025 года. Владельцу выдали предписание, согласно которому он должен был устранить их до 7 мая 2026 года.

14 мая специалисты Россельхознадзора провели выездное обследование и установили, что требования предписания так и не были выполнены.

В отношении собственника возбудили административное дело по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы направили мировому судье судебного участка № 9 Автозаводского района Нижнего Новгорода.

В конце июля суд признал владельца участка виновным и назначил ему штраф. Размер штрафа в сообщении Россельхознадзора не уточняется.