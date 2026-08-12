В Рязанской области три часа действует беспилотная опасность

В Рязанской области уже 3 часа действует режим беспилотной опасности. Предупреждение РСЧС было объявлено в 16:29. После этого жителей еще раз уведомили о сохранении угрозы — сообщение поступило в 19:25. Жителям рекомендуют избегать открытых участков местности, не подходить к окнам и при возникновении экстренных ситуаций звонить по номеру 112.

В Рязанской области уже 3 часа действует режим беспилотной опасности.

Предупреждение РСЧС было объявлено в 16:29. После этого жителей еще раз уведомили о сохранении угрозы — сообщение поступило в 19:25.

Жителям рекомендуют избегать открытых участков местности, не подходить к окнам и при возникновении экстренных ситуаций звонить по номеру 112.