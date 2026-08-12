В Рязанской области сгорела дача и хозпостройка

Пожар произошел 10 августа в селе Трудолюбовка Сасовского округа. В 19:34 поступило сообщение о пожаре в доме сезонного проживания и хозяйственной постройке. Строения тушили семь человек, три спецмашины. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Огнем уничтожены оба здания. Пострадавших нет.

В Рязанской области сгорела дача и хозпостройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел 10 августа в селе Трудолюбовка Сасовского округа. В 19:34 поступило сообщение о пожаре в доме сезонного проживания и хозяйственной постройке.

Строения тушили семь человек, три спецмашины.

Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Огнем уничтожены оба здания.

Пострадавших нет.