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В Рязанской области произошло серьезное ДТП
Известно, авария случилась рядом с селом Дашки-2, при выезде на трассу из поселка Сорокино. Как рассказал один из водителей, черный автомобиль обгонял остальные, а затем врезался в красную машину. Сама пострадавшая, по ее словам, ждала возможности выехать. Отмечается, что владелица красного автомобиля отделалась легким ушибом. Официальной информации пока нет.

В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

Известно, авария случилась рядом с селом Дашки-2, при выезде на трассу из поселка Сорокино.

Как рассказал один из водителей, черный автомобиль обгонял остальные, а затем врезался в красную машину. Сама пострадавшая, по ее словам, ждала возможности выехать.

Отмечается, что владелица красного автомобиля отделалась легким ушибом.

Официальной информации пока нет.