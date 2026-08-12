В Рязанской области произошло серьезное ДТП

Известно, авария случилась рядом с селом Дашки-2, при выезде на трассу из поселка Сорокино. Как рассказал один из водителей, черный автомобиль обгонял остальные, а затем врезался в красную машину. Сама пострадавшая, по ее словам, ждала возможности выехать. Отмечается, что владелица красного автомобиля отделалась легким ушибом. Официальной информации пока нет.