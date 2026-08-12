В Рязанской области потушили пожар в двухквартирном доме

Информация о пожаре в жилом двухквартирном доме в деревне Альютово Пронского округа поступила диспетчеру в 10:06 11 августа. В тушении участвовали четыре человека, две единицы техники. Площадь возгорания составила 7,5 квадратных метров. Огнём повреждена комната. Пострадавших нет.

В Рязанской области потушили пожар в двухквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в жилом двухквартирном доме в деревне Альютово Пронского округа поступила диспетчеру в 10:06 11 августа.

В тушении участвовали четыре человека, две единицы техники.

Площадь возгорания составила 7,5 квадратных метров. Огнём повреждена комната.

Пострадавших нет.

Иллюстративное фото.