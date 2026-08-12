В Рязанской области потушили пожар в двухквартирном доме
Информация о пожаре в жилом двухквартирном доме в деревне Альютово Пронского округа поступила диспетчеру в 10:06 11 августа. В тушении участвовали четыре человека, две единицы техники. Площадь возгорания составила 7,5 квадратных метров. Огнём повреждена комната. Пострадавших нет.
В Рязанской области потушили пожар в двухквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре в жилом двухквартирном доме в деревне Альютово Пронского округа поступила диспетчеру в 10:06 11 августа.
В тушении участвовали четыре человека, две единицы техники.
Площадь возгорания составила 7,5 квадратных метров. Огнём повреждена комната.
Пострадавших нет.
Иллюстративное фото.