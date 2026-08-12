В Рязанской области на 19-летнего жителя завели уголовное дело о дропперстве

По предварительной информации полицейских, юноша через мессенджер нашёл подработку. За небольшую плату он согласился предоставить неизвестному лицу счёт, к которому привязана карта, вместе с пин-кодом и паролем от личного кабинета в приложении банка. Отмечается, что два месяца по указанию кураторов проводились теневые финансовые операции на общую сумму 232 тысячи рублей. Действия злоумышленника пресекли полицейские. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Подозреваемый сознался в содеянном.

На 19-летнего жителя села Захарово завели уголовное дело о дропперстве. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, молодой человек нашёл подработку через мессенджер. За небольшую плату злоумышленник согласился предоставить неизвестному счёт, к которому привязана карта, вместе с пин-кодом и паролем от личного кабинета в приложении банка.

Отмечается, что два месяца по указанию кураторов проводились теневые финансовые операции на общую сумму 232 тысячи рублей. Преступную деятельность пресекли полицейские.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). В содеянном подозреваемый сознался.