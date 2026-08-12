В Рязанской области иностранец лишился гражданства за насилие над ребенком

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области лишили гражданства уроженца Среднеазиатского региона за совершение преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В УВМ поступила копия приговора Пронского райсуда, где 45-летнего мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После этого УВМ приняло решение прекратить его гражданство России, так как он нарушил закон о гражданстве. Его паспорт признан недействительным, и мужчину ожидает депортация из страны.

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области лишили гражданства уроженца Среднеазиатского региона за совершение преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В УВМ поступила копия приговора Пронского райсуда, где 45-летнего мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

После этого УВМ приняло решение прекратить его гражданство России, так как он нарушил закон о гражданстве. Его паспорт признан недействительным, и мужчину ожидает депортация из страны.