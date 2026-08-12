В Рязани журналисту Михаилу Комарову продлили содержание в СИЗО еще на полгода

11 августа прошло закрытое предварительное заседание по делу. На нем подсудимому продлили содержание под стражей до 30 января 2027 года. Постановление может быть обжаловано. Напомним, учредителя рязанского издания «Своя колокольня» задержали летом 2025 года по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского за непубликацию порочащих его сведений. Позже Комарову добавили еще один эпизод. Как считает следствие, журналист вымогал в общей сложности 520 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений о нем в Telegram‑каналах.

В Рязани журналисту Михаилу Комарову продлили содержание в следственном изоляторе еще на полгода. Об этом РЗН.инфо сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

11 августа прошло закрытое предварительное заседание по делу. На нем подсудимому продлили содержание под стражей до 30 января 2027 года.

Постановление может быть обжаловано.

Напомним, учредителя рязанского издания «Своя колокольня» задержали летом 2025 года по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского за непубликацию порочащих его сведений. Позже Комарову добавили еще один эпизод. Как считает следствие, журналист вымогал в общей сложности 520 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений о нем в Telegram‑каналах (Комарову подконтрольны рязанские «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань», «Неприличная Рязань» и другие, выяснилось в ходе следствия).

С июля 2025 года журналист находится в СИЗО. Комаров признал вину в вымогательстве и начал сотрудничать со следствием.

Подробнее с обстоятельствами уголовного дела можно ознакомиться в сюжете РЗН.инфо.