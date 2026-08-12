Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
19°
Чтв, 13
16°
Птн, 14
17°
ЦБ USD 82.37 -0.24 12/08
ЦБ EUR 95.18 -0.11 12/08
Нал. USD 83.06 / 83.45 12/08 14:55
Нал. EUR 97.05 / 97.90 12/08 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
893
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
1 377
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 120
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 045
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани журналисту Михаилу Комарову продлили содержание в СИЗО еще на полгода
11 августа прошло закрытое предварительное заседание по делу. На нем подсудимому продлили содержание под стражей до 30 января 2027 года. Постановление может быть обжаловано. Напомним, учредителя рязанского издания «Своя колокольня» задержали летом 2025 года по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского за непубликацию порочащих его сведений. Позже Комарову добавили еще один эпизод. Как считает следствие, журналист вымогал в общей сложности 520 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений о нем в Telegram‑каналах.

В Рязани журналисту Михаилу Комарову продлили содержание в следственном изоляторе еще на полгода. Об этом РЗН.инфо сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

11 августа прошло закрытое предварительное заседание по делу. На нем подсудимому продлили содержание под стражей до 30 января 2027 года.

Постановление может быть обжаловано.

Напомним, учредителя рязанского издания «Своя колокольня» задержали летом 2025 года по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского за непубликацию порочащих его сведений. Позже Комарову добавили еще один эпизод. Как считает следствие, журналист вымогал в общей сложности 520 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений о нем в Telegram‑каналах (Комарову подконтрольны рязанские «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань», «Неприличная Рязань» и другие, выяснилось в ходе следствия).

С июля 2025 года журналист находится в СИЗО. Комаров признал вину в вымогательстве и начал сотрудничать со следствием.

Подробнее с обстоятельствами уголовного дела можно ознакомиться в сюжете РЗН.инфо.