В Рязани заключили под стражу подозреваемого в покушении на убийство

Инцидент произошел ночью 5 августа. По данным следствия, подозреваемый употреблял спиртное со знакомым. Во время диалога между ними произошел конфликт. Фигурант фрагментом стекла ударил мужчину в шею. Потерпевшему оказали помощь в медучреждении. Отмечается, что подозреваемый не смог довести преступный умысел до конца. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Ранее судимого местного жителя 1978 года рождения задержали. Вину он признал и дал подробные показания.

В Рязани заключили под стражу подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент произошел ночью 5 августа. По данным следствия, подозреваемый употреблял спиртное со знакомым. Во время диалога между ними произошел конфликт. Фигурант фрагментом стекла ударил мужчину в шею.

Потерпевшему оказали помощь в медучреждении. Отмечается, что подозреваемый не смог довести преступный умысел до конца.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Ранее судимого местного жителя 1978 года рождения заключили под стражу. Вину он признал и дал подробные показания.

Расследование уголовного дела продолжается.