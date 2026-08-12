В Рязани пропал нуждающийся в медпомощи мужчина

С 11 августа 2026 года местонахождение Александра Маношина неизвестно. Приметы: рост — 176 см, плотного телосложения, волосы — темно-русые, глаза — серые. Во что был одет — неизвестно. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.