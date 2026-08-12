В Рязани 9,3 миллиона рублей потратят на ремонт учебного корпуса РГРТУ

В первом учебном корпусе РГРТУ имени Уткина на улице Циолковского № 5 проведут капитальный ремонт крыши за 9 миллионов 376 тысяч рублей. Тендер на работы опубликован на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит выполнить полный цикл кровельных работ: сменить старое покрытие, установить ограждение и перила по периметру крыши. Также в вузе установят окна в общественных помещениях и решетки на первых этажах здания, водостоки и проведут внутренние сантехнические задачи. Подрядчику предстоит завершить все работы в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

В первом учебном корпусе РГРТУ имени Уткина на улице Циолковского № 5 проведут капитальный ремонт крыши за 9 миллионов 376 тысяч рублей. Тендер на работы опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить полный цикл кровельных работ: сменить старое покрытие, установить ограждение и перила по периметру крыши.

Также в вузе установят окна в общественных помещениях и решетки на первых этажах здания, водостоки и проведут внутренние сантехнические задачи.

Подрядчику предстоит завершить все работы в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.