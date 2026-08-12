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В Рособрнадзоре прокомментировали информацию об усложнении ЕГЭ
Рособрнадзор не планирует усложнять задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что содержание экзаменационных материалов определяется стандартами и образовательными программами. Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко предложил усложнить задания ЕГЭ для более точного определения уровня подготовки выпускников на фоне конкуренции за бюджетные места. Однако заслуженный учитель России Александр Снегуров не поддержал эту идею, указав на достаточную сложность существующих экзаменационных заданий.

Рособрнадзор не планирует усложнять задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что содержание экзаменационных материалов определяется стандартами и образовательными программами.

«Рособрнадзор не ставит перед собой задачу усложнения содержания ЕГЭ», — заявили в ведомстве.

По мере выхода новых учебников экзаменационные материалы будут актуализироваться и приведены в соответствие с информацией из пособий.

Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко предложил усложнить задания ЕГЭ для более точного определения уровня подготовки выпускников на фоне конкуренции за бюджетные места. Однако заслуженный учитель России Александр Снегуров не поддержал эту идею, указав на достаточную сложность существующих экзаменационных заданий.