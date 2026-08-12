В Касимовском округе на три дня отключат газ

С 08:00 24 августа до 17:00 27 августа в Касимовском округе временно прекратят подачу газа из-за работ по реконструкции газопровода. Газ отключат в Касимове на улицах Балтийская, Березовая, Большая, В. И. Епифанова, Варюхина, Вишневая, Есенина, Ефремова, Заводская, Индустриальная, Космонавтов, Луговая, Малая, Мира, Мирная, Нагорная, Нижегородская, Новая, Окружная, Осенняя, Прохладная, Рябиновая, Северная, Сиверская (1-я, 2-я, 3-я, 4-я), Солнечная, Сосновый бор, Текстильщиков, Тенистая, Центральная, Центральный переулок, Энергетиков, Энтузиастов, Затонная, Затон-дача и Загородная.

С 08:00 24 августа до 17:00 27 августа в Касимовском округе временно прекратят подачу газа из-за работ по реконструкции газопровода. Об этом сообщили в администрации округа.

Газ отключат в Касимове на улицах Балтийская, Березовая, Большая, В. И. Епифанова, Варюхина, Вишневая, Есенина, Ефремова, Заводская, Индустриальная, Космонавтов, Луговая, Малая, Мира, Мирная, Нагорная, Нижегородская, Новая, Окружная, Осенняя, Прохладная, Рябиновая, Северная, Сиверская (1-я, 2-я, 3-я, 4-я), Солнечная, Сосновый бор, Текстильщиков, Тенистая, Центральная, Центральный переулок, Энергетиков, Энтузиастов, Затонная, Затон-дача и Загородная.

Также без газа временно останутся жители деревень Лощинино, Перхурово, Аниково, Залесное и села Самылово.