В Госдуме призвали повысить зарплаты учителей для психологической поддержки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что нагрузка учителей в России не соответствует их заработной плате и требует изменений. Он подчеркнул необходимость повышения окладов педагогических работников, чтобы они могли эффективно выполнять свои обязанности. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил внедрить ежегодные сеансы психологической реабилитации для учителей и воспитателей, а также рассмотреть возможность уменьшения наполняемости классов и групп в детских садах. Смолин отметил, что проблема эмоционального выгорания среди педагогов становится все более актуальной, и призвал к более серьезным мерам, чем просто привлечение психологов для помощи учителям.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что нагрузка учителей в России не соответствует их заработной плате и требует изменений. Об этом пишет НСН.

Он подчеркнул необходимость повышения окладов педагогических работников, чтобы они могли эффективно выполнять свои обязанности.

В свою очередь, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил внедрить ежегодные сеансы психологической реабилитации для учителей и воспитателей, а также рассмотреть возможность уменьшения наполняемости классов и групп в детских садах.

Смолин отметил, что проблема эмоционального выгорания среди педагогов становится все более актуальной, и призвал к более серьезным мерам, чем просто привлечение психологов для помощи учителям.