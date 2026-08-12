В Госдуме предложили отменить занятия в школах по субботам

Депутаты Госдумы предложили отменить занятия в школах по субботам. Об этом сообщает РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой рассмотреть возможность изменения учебного расписания. Депутаты отметили, что в некоторых школах до сих пор есть шестидневная учебная неделя, из-за чего у школьников остается только один полный выходной день без уроков. Они считают, что отмена субботних занятий поможет установить единый режим обучения для всех школ и даст детям два выходных дня без обязательных уроков. Также подчеркивается, что в субботу можно будет проводить дополнительные мероприятия, такие как спортивные и культурные события.