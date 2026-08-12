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В ГД предложили давать родителям младшеклассников выходной 1 сентября
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил руководителям предприятий и органов власти предоставлять родителям младшеклассников оплачиваемый выходной 1 сентября. Об этом он заявил РИА Новости. По словам депутата, делать День знаний общенациональным выходным необязательно. Вместо этого работодатели могут дать сотрудникам отгул, перенести рабочий день или разрешить прийти на работу позже. Свищев отметил, что такая мера поможет родителям провести первый школьный день вместе с детьми. По его словам, семья и работа должны не конкурировать, а дополнять друг друга.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил руководителям предприятий и органов власти предоставлять родителям младшеклассников оплачиваемый выходной 1 сентября. Об этом он заявил РИА Новости.

По словам депутата, делать День знаний общенациональным выходным необязательно. Вместо этого работодатели могут дать сотрудникам отгул, перенести рабочий день или разрешить прийти на работу позже.

Свищев отметил, что такая мера поможет родителям провести первый школьный день вместе с детьми. По его словам, семья и работа должны не конкурировать, а дополнять друг друга.

Парламентарий рассказал, что в некоторых регионах и на отдельных предприятиях родители уже могут получить выходной 1 сентября, однако единого федерального подхода пока нет.