В доме на Славянском проспекте в Рязани отключили свет

В 14:45 из-за технологического нарушения произошло частичное отключение электроэнергии в доме № 12 на Славянском проспекте в Рязани. Об этом сообщили в РГРЭС. Дом относится ко второй категории надежности, поэтому управляющая компания может перевести его на резервное питание. Сейчас бригада устанавливает место повреждения и проводит работы для восстановления электроснабжения.

В 14:45 из-за технологического нарушения произошло частичное отключение электроэнергии в доме № 12 на Славянском проспекте в Рязани. Об этом сообщили в РГРЭС.

Дом относится ко второй категории надежности, поэтому управляющая компания может перевести его на резервное питание.

Сейчас бригада устанавливает место повреждения и проводит работы для восстановления электроснабжения.

По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону: 55-01-12.