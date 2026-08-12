Соцсети: упавшее дерево перекрыло вход в подъезд рязанского дома
Об этом сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, на улице Трудовая после дождя обвалилось дерево. Оно перегородило проход к одному из подъездов многоквартирного дома. Жители надеются, что проблема решится в скором времени.
Упавшее дерево перекрыло вход в подъезд рязанского дома. Об этом сообщают в соцсетях.
По словам очевидцев, на улице Трудовая после дождя обвалилось дерево. Оно перегородило проход к одному из подъездов многоквартирного дома.
Жители надеются, что проблема решится в скором времени.