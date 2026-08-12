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Суд оштрафовал рязанскую компанию за невыполнение предписания
Суд признал ООО «Белый город» виновным в административном правонарушении за невыполнение предписания Госинспекции строительного надзора. Компания строит многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной парковкой в Рязани. Инспекция выявила нарушения нормативной и проектной документации, а также отсутствие изменений в разрешении на строительство. Несмотря на предписание об устранении нарушений, компания не выполнила его в срок. Арбитражный суд, рассмотрев дело, назначил штраф в 5 тысяч рублей, учитывая статус компании как малого предприятия и отсутствие предыдущих нарушений.

Суд признал ООО «Белый город» виновным в административном правонарушении за невыполнение предписания Госинспекции строительного надзора. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда.

Компания осуществляет строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по адресу: город Рязань, улица Свободы, дом 74Б.

В ходе проверки инспекция выявила нарушения требований нормативной и проектной документации. В частности, в разрешение на строительство не были внесены изменения параметров строительства. Несмотря на выданное предписание об устранении нарушений, ООО «Белый город» не выполнило его в установленный срок.

Административный орган составил протокол об административном правонарушении и обратился в Арбитражный суд Рязанской области для привлечения компании к ответственности. Суд, рассмотрев материалы дела, отметил отсутствие доказательств, подтверждающих, что нарушения были вызваны непреодолимыми обстоятельствами. В результате, суд признал наличие состава административного правонарушения и назначил ООО «Белый город» штраф в размере 5 тысяч рублей, учитывая статус компании как малого предприятия и отсутствие предыдущих привлечений к ответственности.