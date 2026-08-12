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С начала года более 20 рязанцев заразились мышиной лихорадкой
Лечение рязанцы проходили в инфекционном отделении больницы. Как отметили в публикации, благодаря своевременной диагностике пациенты получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны. «Рязанская область относится к территориям, где геморрагическая лихорадка с почечным синдромом встречается регулярно. Основные переносчики инфекции — грызуны. Заражение возможно при вдыхании пыли, загрязненной их выделениями, а также при употреблении загрязненных продуктов», — говорится в сообщении. В больнице уточнили, что на ранней стадии заболевание сложно распознать, поэтому при первых симптомах важно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

С начала года более 20 рязанцев обратились в ОКБ имени Н. А. Семашко с мышиной лихорадкой. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе медучреждения.

Лечение рязанцы проходили в инфекционном отделении больницы. Как отметили в публикации, благодаря своевременной диагностике пациенты получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны.

«Рязанская область относится к территориям, где геморрагическая лихорадка с почечным синдромом встречается регулярно. Основные переносчики инфекции — грызуны. Заражение возможно при вдыхании пыли, загрязненной их выделениями, а также при употреблении загрязненных продуктов», — говорится в сообщении.

В больнице уточнили, что на ранней стадии заболевание сложно распознать, поэтому при первых симптомах важно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

«Для профилактики используйте средства защиты органов дыхания при пыльных работах, не поднимайте сухую пыль, тщательно мойте овощи и фрукты и не допускайте появления грызунов в доме и хозяйственных помещениях», — заключили в посте.