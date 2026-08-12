Рязоблсуд отказал водителю в компенсации за поврежденный автомобиль из-за лося

Рязоблсуд рассмотрел дело водителя Ш. Он хотел получить после ДТП почти миллион рублей за ремонт, 400 тысяч рублей за неустойку и 10 тысяч рублей за моральный вред. Инцидент произошел 23 мая 2024 года на дороге М-10 в Тверской области. Водитель «Газели» К. сбил лося, который затем упал на дорогу. В результате ДТП он получил травмы. Водитель Ш., увидев лося, не смог остановить свой Lexus вовремя. Ш. утверждал, что страховая компания должна покрыть ущерб из-за действий водителя «Газели». Однако суд установил, что у К. не было возможности предотвратить наезд и выставить знак аварийной остановки. Суд не нашел связи между двумя ДТП. В итоге иск Ш. к страховой компании был отклонен.

Рязоблсуд рассмотрел дело водителя Ш., который хотел получить деньги от страховой компании за повреждения своего автомобиля Lexus после столкновения с лежащим на дороге лосем.

Он требовал почти миллион рублей за ремонт, 400 тысяч рублей за неустойку и 10 тысяч рублей за моральный вред, а также расходы на юридические услуги.

Инцидент произошел 23 мая 2024 года на дороге М-10 в Тверской области. Водитель «Газели» К. сбил лося, который затем упал на дорогу. В результате ДТП он получил травмы. Через несколько минут водитель Ш. увидел лося и, пытаясь избежать столкновения, не смог остановить свой Lexus вовремя.

Ш. считал, что страховая компания должна компенсировать ущерб, так как действия водителя «Газели» привели к его аварии. Однако суд установил, что у водителя «Газели» не было возможности предотвратить наезд на лося, и он не мог выставить знак аварийной остановки из-за полученных травм. Суд не нашел связи между двумя ДТП.

В итоге суд полностью отказал Ш. в его иске к страховой компании, и это решение осталось в силе.